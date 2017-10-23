ملكة جمال الكون تزور مصر لدعم السياحة

وصلت مطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، إيريس ميتينير، ملكة جمال الكون في زيارة لمصر دعمًا للسياحة، وفق مصدر محلي.

وقال المصدر، في تصريح للأناضول، إن “ملكة جمال الكون ستقوم بجولات سياحية في مختلف أنحاء مصر، لدعم وتنشيط السياحة في البلاد”.

ومن المقرر أن تعقد “ميتينير” مؤتمرا صحفيا بأحد فنادق العاصمة، القاهرة، اليوم الإثنين، تكشف فيه عن محطات جولاتها السياحية التي ستقوم بها لتنشيط السياحة في البلاد، بحسب المصدر ذاته.

وميتينير هي عارضة أزياء فرنسية (24 عاما) وتوجت بلقب ملكة جمال الكون لعام 2016، في المنافسات ألتي أقيمت في يناير/كانون الثاني 2017.

وتراجعت إيرادات مصر من السياحة إلى 3.4 مليار دولار في 2016 مقابل 6.1 مليار دولار في 2015، بتراجع 44.3%.

وكانت مصر تحقق إيرادات من السياحة بقيمة 11 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.

وخلال الأشهر الماضية، زار القاهرة نجوم كرة قدم عالميين، ضمن مبادرات حكومية لتنشيط السياحة المصرية، أبرزهم ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو، ورونالدينيو، وروبيرتو كارلوس، وروبير بيريز، وميشيل سلغادو.