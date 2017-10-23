بالفيديو.. كلب الرئيس الفرنسي يضعه في موقف محرج

المصدر: أ ف ب

تبوّل “نيمو”، كلب الرئيس الفرنسي أيمانويل ماكرون، على إحدى مواقد قصر الإليزيه، ما أثار ضحك رئيس الجمهورية و3 من أعضاء حكومته، بحسب ما أظهر شريط فيديو بثته محطة “ال سي اي” التلفزيونية الإخبارية.

ويقول ماكرون في الشريط لدى استقباله 3 أعضاء من حكومته “إنه يقوم بشيء استثنائي نوعًا ما” ،فيما رفع الكلب “نيمو” إحدى قوائمه أمام الموقدة.

ويتساءل أحد أفراد الحكومة “هل يحصل ذلك كثيرًا؟”، فيرد عليه ماكرون “كلا”، مضيفًا “لقد أثرتم لدى كلبي سلوكًا غير اعتيادي”.

و”نيمو” من فصيلة “لابرادور”، تبناه الرئيس نهاية آب/اغسطس الماضي من ملجأ تابع لجمعية حماية الحيوانات.

وحل هذا الكلب الذكر الأسود في قصر الإليزيه مكان “فيلي” وهي كلبة من نوع “لابرادور” أيضًا قدمت هدية في كانون الاول/ديسمبر 2014 إلى الرئيس السابق فرنسوا هولاند من قبل اتحاد “مونتريال لقدامى المقاتلين الفرنسيين”.

وقد غادرت الكلبة قصر الإليزيه مع هولاند في آيار/مايو الماضي.

وفي السنوات الخمسين الأخيرة امتلك كل الرؤساء الفرنسيين كلبًا في قصر الإليزيه، الذي يتمتع بحدائق واسعة.

وقد اختاروا بغالبيتهم كلابًا من نوع “لابرادور”.