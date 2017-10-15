مشاهير وقرناؤهم.. ظاهرة منذ بداية التاريخ (صور)

تكشف ظاهرة التشابه بين البشر أن بعض نجوم هذه الأيام سواء من عالم السينما أو الرياضة وغيرهم لديهم قرناء عاشوا منذ قرون.

ونشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، صوراً لشخصيات تاريخية تكاد تكون متطابقة في الشكل مع مشاهير الحاضر في مختلف المجالات.

وأحد هؤلاء المشاهير كان لاعب كرة القدم الإنجليزي الشهير واين روني، والذي ظهر له شبيه في أحد مشاهد الحرب العالمية الثانية، في أحد الأفلام الوثائقية.

وشملت قائمة الصور التاريخية قرناء للمتسابق إنزو فيراري ولاعب أرسنال مسعود أوزيل، والملك فيليب الرابع ملك إسبانيا ومؤسس “فيسبوك” مارك زوكربيرج، والمؤلف المسرحي الأيرلندي أوسكار وايلد والممثل هيو غرانت.

وحظي الممثل الأمريكي الشهير جون ترافولتا بقرين من ستينيات القرن التاسع عشر، وكذلك المغني جستين تيمبرلك وجدت له صورة لشخص يشبهه من ذات الحقبة التاريخية.