القبض على المطرب رامي صبري في مصر.. تعرّف على التفاصيل

ألقت الجهات الأمنية المصرية، اليوم الجمعة، القبض على المطرب الشاب رامي صبري؛ لاتهامه بالتهرب من أداء الخدمة العسكرية، حيث اقتادته القوة الأمنية إلى أحد أقسام الشرطة للتحقيق معه تمهيدًا لتسليمه إلى الجهات العسكرية.

المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، طارق مرتضى، قال: إن قوة أمنية ألقت القبض على المطرب رامي صبري، اليوم، من منزله، بزعم التهرب من التجنيد، مؤكدًا أن النقابة تواصلت مع أسرته وبعض المقربين منه لمعرفة ظروف القبض.

وأضاف مرتضى لـ”إرم نيوز”، أن النقابة ستتابع مع الجهات الأمنية الأمر، وفي حال ثبوت القبض عليه بسبب التجنيد فإنها ستتوقف عن المطالبة بالإفراج عنه أو متابعة القضية، لأنه في تلك الحالة سيكون الأمر صعبًا للغاية، مثلما حدث سابقًا مع الفنان تامر حسني.

وكشفت مصادر مقربة من المطرب الشاب لـ”إرم نيوز”، أن “وشاية” قام بها أحد أعضاء فرقته أطاحت برامي صبري، بسبب خلاف دب بينهما خلال الفترة الأخيرة.