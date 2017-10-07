وظائف متواضعة وأقارب محرجون.. أسرار حياة عائلتي “كيت ميدلتون وميغان ماركل” (صور)

لا يعرف الحب القيود، وظهر ذلك جليًا عندما اختار اثنان من العائلة المالكة البريطانية فتاتين من أسر متواضعة دون النظر للفوارق الطبقية.

واتضح التشابه الكبير بين والدة الممثلة ميغان ماركل دوريا راجلاند التي ظهرت مع ابنتها والأمير هاري لأول مرة في ألعاب إنفيكتوس في تورونتو الأسبوع الماضي، وكارول ميدلتون والدة كيت ميدلتون دوقة كامبريدج وزوجة الأمير هاري.

ورصدت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أوجه الشبه المثيرة بين والدة ماركل وميدلتون في تقريرها.

وأجبر الجد الأكبر لدوريا، 60 عامًا، سليلة العبيد على العمل في مزارع القطن في جنوب أمريكا، وأفرج عنه في عام 1865، في حين تفتقر خلفية كارول إلى مثل هذا الظلم الوحشي، لكن كان والدها من عمال مناجم الفحم.

بدأت السيدتان حياتهما المهنية مضيفتين جويتين، فعملت كارول مضيفة طيران للخطوط الجوية البريطانية لمدة ثلاث سنوات في العشرينيات من عمرها، حتى أصبحت حاملًا بابنتها كيت، بينما عملت دوريا كمضيفة أيضًا بعد الانفصال عن زوجها توماس ماركل عندما كانت ميغان صغيرة.

وعلى الرغم من ذلك، ظهرت خطوط حمراء كثيرة حول عائلة كيت ميدلتون وميغان ماركل، وهو ما عرّضهما للإحراج، فاتهمت سامانثا غرانت، البالغة من العمر 52 عامًا، الأخت غير الشقيقة لميغان ماركل، شقيقتها بالنرجسية والأنانية العام الماضي.

وألقي القبض على ابن زوجة ابيها وتوماس ماركل جر 50 عامًا في منزله في ولاية أوريغون في يناير الماضي، بعد أن كان يحمل بندقية وهو مخمور.

وسارت عائلة كيت ميدلتون على المنوال ذاته، فتم تصوير شقيق كارول ميدلتون، المليونير غاري غولدسميث، وهو يجهز خطوط الكوكايين ويفتخر بإنشاء علاقة مع عاهرة.