كلوي كردشيان تستعرض حملها في جلسة تصوير ساخنة (صورة)

أثارت النجمة الأمريكية “كلوي كردشيان” الجدل بين معجبيها سابقًا بإخفاء بطنها الحامل أسفل الملابس الفضفاضة، ولكن يبدو أنها قررت التوقف عن تلك اللعبة منذ أن أعلنت حملها.

واستعرضت نجمة الواقع حملها في جلسة تصوير ساخنة لحملة أزيائها الأخيرة، حيث بدت سعيدة باستعراض جسمها الذي يحسدها عليه الكثيرون، وما يبدو كبداية لتضخم بطنها الحامل.

بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، ارتدت مصممة الأزياء الصاعدة، 33 عامًا، الأزياء الجلدية الضيقة في حملة “غود أمريكان” الجديدة، وكان من الواضح أنها لا تخجل من جسدها بأي شكل من الأشكال.

وتُظهر الصور كلوي وهي تضع ذراعها على بطنها الحامل التي لم تؤثر على إطلالاتها الخلابة كنجمة الموضة، كما كانت تستعرض صدرها المكشوف في الكورسيه “الاوف شولدر” ذي الأكمام الطويلة.

وبالطبع لم يركز رواد الإنترنت على الزي المثير وصيحات الموضة الجديدة التي قدمتها، وانصب تركيزهم على الترصد لأي علامة على حملها المعلن مؤخرًا.

وكتب أحدهم: “يبدو أن بطنها الحامل بدأت بالظهور”.

وأضاف آخر: “انظروا إلى بطنها يا جماعة”.

وسألها آخر: “هل تنتظرين طفلًا؟”.