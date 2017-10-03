ياسمين صبري تكشف عن حياتها الزوجية لأول مرة في برنامج “صاحبة السعادة”

أشعلت الفنانة المصرية، ياسمين صبري، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلانها على الهواء مباشرة عن زواجها واسم زوجها.

وظهرت الفنانة “صبري”، يوم الإثنين، في برنامج “صاحبة السعادة”، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على فضائية CBC، حيث تحدثت ياسمين في اللقاء عن علاقتها بزوجها.

وقالت الفنانة المصرية، أثناء تجهيزها بعض الأكلات المصرية مع إسعاد، إن زوجها واسمه محمد هو من يقوم بتحضير الإفطار، فيما يقتصر غداؤهما على “السلطة وصدور الدجاج”.

في حين ردت إسعاد مازحةً: “ابقى تعالي البرنامج يا دودي.. ده إحنا هنرجعها لك تخينة بعد الحلقة”.