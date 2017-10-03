بلقيس تكشف سر حذفها فيديو كليب “حقير الشوق” على يوتيوب (صورة)

أثارت الفنانة اليمنية، بلقيس فتحي، الجدل بعد إقدامها على حذف فيديو كليب أغنيتها “حقير الشوق” الذي نشرته على يوتيوب، وذلك بعد يوم واحد فقط من نشره.

ورغم تحقيق الفيديو كليب مليون مشاهدة، إلا أن الفنانة بلقيس قررت حذفه، مبررة تصرفها أن رسالة طفلة إماراتية لها وراء حذفها للفيديو.

وذكرت بلقيس، أن طفلة أرسلت لها رسالة تطلب فيها أن تحذف فيديو كليب الأغنية، حيث تسبب بحزنها وأسرتها، كونهم يعيشون نفس الظروف التي صورتها بلقيس في الأغنية.

وكتبت بلقيس في تغريدة عبر صفحتها الرسمية “تويتر”: “تم حذف الكليب بكل رضا وحب وسعادة، اكتفي بهذا القدر من النجاح..وأتضامن مع الشهداء وأهليهم.. تابعوا سناباتي ففيها المزيد”.

تم حذف الكليب بكل رضا وحب وسعادة ❤️ اكتفي بهذا القدر من النجاح..واتضامن مع الشهداء وأهليهم.. تابعوا سناباتي ففيها المزيد — Balqees (@BalqeesFathi) October 2, 2017

وتدور فكرة الأغنية حول امرأة تفقد زوجها الجندي، وتتذكر ملامحه من خلال تصرف ابنها.

وبينما أشاد فريق بأخلاق بلقيس وتصرفها الذي اعتبروه إنسانيًا ونادرًا، شكك آخرون بأن يكون ما ذكرته هو السبب الحقيقي وراء حذفها للفيديو كليب.