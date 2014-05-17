صور.. اللبنانية "قمر" تداعب جمهورها بإطلالة ساخنة

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

الفنانة اللبنانية تنشر بعض الصور لها على موقع "انستاغرام"، وتظهر بطلة تكشف عن أنوثتها الطاغية.