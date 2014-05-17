صور.. اللبنانية "قمر" تداعب جمهورها بإطلالة ساخنة

نشرت الفنانة اللبنانية قمر، مجموعة من الصور الجديدة لها على حسابها الشخصي الرسمي عبر موقع تحميل الصور الشهير "انستاغرام".
وأطلت قمر على جمهورها وهي ترتدي فستاناً أبيضاً قصيراً ومثيراً يكشف عن أنوثتها الطاغية، بينما ظهرت في صورة أخرى وهي تداعب "البط"، ونالت الصور إعجاب عدد كبير من رواد صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق أحدهم قائلا "شتقنالك يا عمري وين هل غيبه نورت انستاغرام ياقمررر"، بينما كتب آخر "حمد الله على السلامة، اشتقنالك يا قمرهم كلهم".
يذكر أن قمر كانت قد وعدت جمهورها منذ أيام بعمل سيعد مفاجأة لكل عشاقها، بسبب اختلافه عن الشكل المعتاد الظهور به في السنوات السابقة.