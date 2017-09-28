الحكم على الفنان فضل شاكر غيابيًا بالسجن 15 عامًا

أصدرت محكمة لبنانية، اليوم الخميس، حكماً غيابياً على الفنان اللبناني، فضل شاكر، بالسجن لمدة 15 عاماً، على خلفية أحداث بلدة عبرا.

وسبق هذا الحكم حكم آخر بإعدام الداعية السلفي اللبناني أحمد الأسير، بعد اتهامه بشن هجمات استهدفت الجيش اللبناني.

وأفادت الوكالة الوطنية الرسمية للإعلام في لبنان أن “المحكمة حكمت على فضل شاكر بالسجن 15 سنة أشغال شاقة وتجريده من حقوقه المدنية وغرامة 800 ألف ليرة وإلزامه تقديم بندقيته”.

وصدر الحكم على شاكر غيابياً لاختفائه منذ المواجهات العسكرية التي جرت بين الجيش وجماعة الأسير العام 2013.

واتهم مؤيدو الأسير الجيش بالانحياز إلى “حزب الله” الشيعي اللبناني الذي يحارب في سوريا دعما للرئيس بشار الأسد.