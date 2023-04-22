أول تعليق لـ سعد لمجرد بعد إطلاق سراحه

توجه الفنان المغربي سعد لمجرد، بالتهنئة إلى معجبيه بمناسبة عيد الفطر السعيد، من خلال تدوينة له على حسابه الرسمي في "إنستغرام"، مرفقا ذلك بصورة له مع عائلته، كما تقدم بالشكر لكل من يسانده في محنته، وذلك بعد إطلاق سراحه "مؤقتا" من سجنه في فرنسا.

وغادر الفنان سعد لمجرد، الخميس، أسوار السجن في باريس، حيث يقبع منذ أواخر شباط/فبراير الماضي، وذلك بعد أن دانته محكمة الجنايات الفرنسية بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية، وحكمت عليه بـ6 أعوام في القضية التي تعود فصولها إلى إحدى ليالي تشرين الأول/أكتوبر من سنة 2016 بالعاصمة الفرنسية باريس.