معالم بارزة لأبوظبي في "مهمة مستحيلة" لتوم كروز

صدر الإعلان الترويجي للجزء الجديد من سلسلة أفلام "مهمة مستحيلة"، التي يلعب فيها نجم هوليوود توم كروز دور البطولة.

ونشر توم كروز الإعلان الترويجي عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ من المقرر أن يبدأ عرض "مهمة مستحيلة" في الـ12 من يوليو/تموز القادم.

وخلال الـ"برومو"، يمكن ملاحظة ظهور بعض من المعالم البارزة للعاصمة الإماراتية أبوظبي، مثل صحراء ليوا، التي تظهر كثبانها الرملية الأخاذة، ومشاهد من داخل مبنى مطار أبوظبي الجديد.