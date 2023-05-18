معالم بارزة لأبوظبي في "مهمة مستحيلة" لتوم كروز
صدر الإعلان الترويجي للجزء الجديد من سلسلة أفلام "مهمة مستحيلة"، التي يلعب فيها نجم هوليوود توم كروز دور البطولة.
ونشر توم كروز الإعلان الترويجي عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ من المقرر أن يبدأ عرض "مهمة مستحيلة" في الـ12 من يوليو/تموز القادم.
وخلال الـ"برومو"، يمكن ملاحظة ظهور بعض من المعالم البارزة للعاصمة الإماراتية أبوظبي، مثل صحراء ليوا، التي تظهر كثبانها الرملية الأخاذة، ومشاهد من داخل مبنى مطار أبوظبي الجديد.
ويظهر اسم الفيلم كذلك في الإعلان، وهو "مهمة مستحيلة: الحساب الميت" (الجزء الأول).
وحظيت أبوظبي بأسبوعين في عام 2021 من فترة تصوير الفيلم، الذي أخرجه كريستوفر مالك كويري، بدعم من "لجنة أبوظبي للأفلام" و"twofour54" أبوظبي.
واختيرت العاصمة الإماراتية للمرة الثانية من قبل شركة "بارامونت بيكتشرز" لتصوير مشاهد من "مهمة مستحيلة"، بعد التجربة الناجحة لتصور مشهد قفزة "هالو" العالية في عام 2018.
وقال هانز فرايكين، رئيس “لجنة أبوظبي للأفلام”: تشتهر سلسلة أفلام "مهمة مستحيلة" بمشاهدها الممتعة المليئة بالأكشن والتشويق، وحبكتها المتقنة وأحداثها المذهلة، ونحن سعداء باختيار أبوظبي مرة أخرى، كموقع لتصوير مشاهد الجزء الجديد من السلسلة السينمائية الشهيرة".