انفجار في مسجد شمال إيران (فيديو)

وقع انفجار في مسجد الإمام موسى بن جعفر، في مدينة تبريز الواقعة شمال غرب إيران، اليوم الأربعاء، وسط أنباء عن وجود قتلى ونقل نحو 10 جرحى لتلقي العلاج.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، عن مصادر محلية قولها إن "انفجارًا مروّعًا وقع في مسجد الإمام موسى بن جعفر في تبريز، جراء تسرب الغاز في المسجد".