بعد فوزه في الأوسكار.. أين يكمن السر في جاذبية "أوبنهايمر"؟

في قاعة فسيحة بإحدى دور السينما في مصر، لم يكن ثمة مقعد فارغ وأغلبية المشاهدين الذين اصطفوا أمام شاشة عملاقة من الشباب صغير السن الذي تستهويه عادة أفلام الكوميديا والأكشن، لكنه يجلس هذه المرة مشدوهًا أمام دراما الرعب النووي وكواليس صناعة الموت الذري.

هكذا كان المشهد حين طُرح فيلم "أوبنهايمر" للمرة الأولى بالتزامن مع موجة عالمية من الترقب والجدل، ثم جاءت الإيرادات الضخمة لتجعله في المركز الثالث بنهاية عام 2023.

وحين اكتسح العمل جوائز الأوسكار في دورتها الأخيرة وحصد "أفضل فيلم" و "أفضل ممثل" و "أفضل مخرج" و" أفضل ممثل مساعد"، بدا الأمر متوقعًا وتحصيلًا حاصلًا، فأين يكمن السر في جاذبية هذا الفيلم الاستثنائي؟