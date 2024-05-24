بابوا غينيا الجديدة.. حادث انزلاق تربة يضرب أكثر من 6 بلدات (صور وفيديو)

ضرب حادث انزلاق تربة واسع، اليوم الجمعة أكثر من 6 بلدات في مرتفعات بابوا غينيا الجديدة، بحسب ما أفاد مسؤولون محليون، الذين رجحوا أن يكون الحادث قد أدى إلى طمر الكثير من المنازل وأوقع قتلى.

وقال حاكم ولاية إينغا النائية بيتر إيباتاس، إن "أكثر من 6 بلدات" معنية بالحادث، واصفًا الوضع بأنه "كارثة طبيعية غير مسبوقة تسببت بأضرار هائلة".