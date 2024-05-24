بابوا غينيا الجديدة.. حادث انزلاق تربة يضرب أكثر من 6 بلدات (صور وفيديو)
ضرب حادث انزلاق تربة واسع، اليوم الجمعة أكثر من 6 بلدات في مرتفعات بابوا غينيا الجديدة، بحسب ما أفاد مسؤولون محليون، الذين رجحوا أن يكون الحادث قد أدى إلى طمر الكثير من المنازل وأوقع قتلى.
وقال حاكم ولاية إينغا النائية بيتر إيباتاس، إن "أكثر من 6 بلدات" معنية بالحادث، واصفًا الوضع بأنه "كارثة طبيعية غير مسبوقة تسببت بأضرار هائلة".
وبين أن الحادث وقع في بلدة كاوكالام في ولاية إينغا قرابة الساعة الـ3 بالتوقيت المحلي، لافتًا إلى أن الكارثة تسببت "بخسائر بشرية ومادية"، وفقَا لما ذكرت وكالة "فرانس برس".
وأظهرت مشاهد صورت في المكان انهيار جرف صخري كبير وتربة من تلة يغطيها النبات الكثيف، وامتد الركام الصخري والأشجار المقطوعة والوحول على مسار يصل إلى الوادي، وشوهدت أنقاض مساكن مصنوعة من القصدير بين الركام الناجم عن انزلاق التربة.
وشوهد عشرات من السكان المحليين من نساء ورجال يتسلقون كومات الصخر والتربة وهم يحفرون بأيديهم وينتحبون ويحالون تحديد مكان تواجد ناجين أو يقفون مصدومين.
وشارك بعضهم في جهود الإنقاذ مع انتعالهم جزمات مطاط واستعانتهم بمصابيح ومعدات للمساعدة في إزالة الركام، وحملت نساء أطفالهن على ظهورهن وهم يبكون.
وقال رئيس جمعية التنمية المحلية فنسنت بياتي، "سجل انزلاق التربة قرابة الساعة الثالثة الليلة الماضية، ويبدو أنه طمر أكثر من مئة منزل، ولم يعرف حتى الآن بالتحديد عدد الأشخاص الذين كانوا في هذه المنازل"، مؤكدًا أن "عدد الضحايا غير معروف".
وقالت وكالات إغاثة منها الصليب الأحمر المحلي ومنظمة "كير" إنها تبلغت بحصول انزلاق التربة وإنها تسعى للحصول على مزيد من المعلومات.
وغالبا ما تشهد هذه المنطقة الواقعة جنوب خط الاستواء أمطارا غزيرة، وشهدت العام الحالي أمطارا كثيفة وفيضانات.