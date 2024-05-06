في مقطع صوتي.. محمد عبده يكشف تطورات إصابته بالسرطان

كشف الفنان السعودي محمد عبده، فجر الاثنين، في مقطع صوتي، تطورات حالته الصحية بعد إصابته بمرض السرطان، مطمئناً جمهوره ومحبيه على وضعه الصحي.

وقال محمد عبده في المقطع الذي نشرته "روتانا": "أحبائي وجماهيري ومحبي الفن ومحبي محمد عبده، أطمئنكم أنا بصحة جيدة الحمدلله بفضل الله وفي طور التحسن".

وأضاف: "أموري الصحية الحمدلله تتحسن، أنا كان عندي كانسر في البروستاتا لأنه هذا أخف وطأة، والأعراض الجانبية الناجمة عن الإشعاع أخف جداً من العمليات الأخرى".

وتابع: "أخذت إبرة كل 3 أشهر وبعد يومين سأنهي الثلاثة أشهر وسأبدأ الكورس الثاني والفحوصات المبدئية بفضل الله طيبة جدا والكانسر ينزل بشكل كبير وأبشركم أنا بصحة طيبة".

وختم قائلاً: "هذا عارض من الله سبحانه وتعالى ونصبر والصبر جميل وطيب وأكيد دعائكم كان عاملاً من عوامل النجاح والشفاء بإذن الله تعالى.

وكانت مجموعة "روتانا" للموسيقى قد أعلنت أنه وبالاتفاق مع الفنان محمد عبده سيتم تأجيل جميع النشاطات التي كانت مقررة له وعدم ارتباطه بأية نشاطات جديدة مقبلة حتى إشعار آخر.