توتر في جزر الكناري بسبب توقع موجات جديدة من المهاجرين
أفادت اللجنة الإسبانية لمساعدة اللاجئين، أن اجتياح موجة جديدة من المهاجرين ساحل جزيرة "لامبيدوسا" الإيطالية أدى إلى إطلاق الإنذارات من خطر قدوم موجات مهاجرين جديدة إلى جزر الكناري.
وكان نحو 3 آلاف مهاجر وصلوا إلى شواطئ الجزر خلال النصف الأول من أيلول/سبتمبر الحالي، محطمين الرقم القياسي السنوي للوافدين إلى الجزر، بحسب ما أوردت صحيفة "20 مينتوس" الإسبانية.
وأضاف التقرير، أنه منذ كانون الثاني/يناير الماضي، وصل 14.502 شخص من السنغال إلى جزر الكناري.
وأكد عمال الإنقاذ البحري في الكناري، أن العام الحالي سيسجل عددًا أكبر من الوافدين مقارنة بعام 2022.
وعلل خوان كارلوس لورينزو، عضو اللجنة، هذا التزايد في أعداد المهاجرين بسبب حالة الاضطرابات الاجتماعية والسياسية التي تشهدها دول مثل السنغال وغانا.
وقال لورينزو، إن وزارة الداخلية لديها خطة، وهي تعمل وتتكيف، ليس فقط فيما يتعلق بعمليات الإنقاذ، بل فيما يتعلق باللجوء الممنوح لأولئك الذين تم إنقاذهم أيضًا.
وأضاف أنه من المهم التركيز على واقع القاصرين غير المصحوبين بذويهم، حيث سجل القاصرون ما نسبته 18% من أصل المهاجرين حتى الآن في 2023.
وتوفر جزر الكناري الحماية حاليًا، ضمن صعوبات كبيرة، لنحو 2.500 قاصر.
المصدر: صحيفة "20Minutos" الإسبانية