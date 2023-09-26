توتر في جزر الكناري بسبب توقع موجات جديدة من المهاجرين

أفادت اللجنة الإسبانية لمساعدة اللاجئين، أن اجتياح موجة جديدة من المهاجرين ساحل جزيرة "لامبيدوسا" الإيطالية أدى إلى إطلاق الإنذارات من خطر قدوم موجات مهاجرين جديدة إلى جزر الكناري.

وكان نحو 3 آلاف مهاجر وصلوا إلى شواطئ الجزر خلال النصف الأول من أيلول/سبتمبر الحالي، محطمين الرقم القياسي السنوي للوافدين إلى الجزر، بحسب ما أوردت صحيفة "20 مينتوس" الإسبانية.

وأضاف التقرير، أنه منذ كانون الثاني/يناير الماضي، وصل 14.502 شخص من السنغال إلى جزر الكناري.