مصر.. أول تعليق من روجينا على أزمتها مع طارق الشناوي

وأكد أشرف زكي، أن أزمته مع الشناوي سيحسمها القضاء والنيابة، ولن يعلق عليها حتى لا يؤثر في سير التحقيقات، مشيرا في تصريحات تلفزيونية، أمس الثلاثاء، أن الشناوي وجه إليه اتهامات "تستوجب السجن حال ثبوت صحتها"، على حد تعبيره.

وكان طارق الشناوي أوضح أنه فوجئ بمكالمة هاتفية من قسم شرطة "مصر القديمة"، لاستدعائه للرد على الدعوى التي أقامها ضده نقيب الممثلين، بعد المقال محل الخلاف، والذي حمل عنوان "المال أم النفوذ أم الموهبة" قبل ما يقرب من شهرين.

وأضاف الشناوي في منشور على صفحته في موقع "فيسبوك": "قطعا أقام الدعوى دفاعا عن زوجته الفنانة روجينا وأنا كتبت هذا المقال أيضا دفاعا عن روجينا التي أرى كما هو مكتوب حرفيا في المقال أنها فنانة موهوبة ولكن بعد ثلاث محاولات في البطولة المطلقة يجب أن تتوقف وتعود مجددا للأدوار الموازية التي برعت في أدائها"

وتابع: "في كل الأحوال من حق أشرف وكل من يقرأ أن يختلف ولكني ضد أن يبدد النقيب طاقته في إقامة دعوى قضائية خارج رقعة الفن".