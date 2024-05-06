في ذكرى افتتاحه للجمهور.. حقائق "صادمة" عن برج إيفل

الحديث عن بناء البرج وتطور فكرته يبدو على عكس صورته الوردية الحالمة حديثًا جافًّا قوامه الأرقام والتواريخ بالأساس، فقد فكر فيه المهندس والمعماري الفرنسي الشهير "ألكسندر جوستاف إيفل"، ليصبح واجهة ومدخلًا مميزًا للمعرض الدولي الذي أقيم في باريس 1889، والذي كان يوافق المئوية الأولى للثورة الفرنسية فتم التفكير في شيء مميز يوافق تلك المناسبة الجليلة.

واستمر العمل فيه لمدة 26 شهرًا بتكلفة تقدر بنحو 8 ملايين فرنك ذهبي فرنسي ويبلغ وزنه 10 آلاف و100 طن. وكان طوله يبلغ في البداية 300 متر، لكنه ارتفع إلى 324 مترًا لاحقًا بعد إضافات أخرى لقمته أبرزها "الهوائي" الخاص بالبث الإذاعي والتلفزيوني.

حقائق صادمة

لكن عظمة هذا المقصد العالمي تتجاوز تلك المعلومات الأساسية المتاحة إلى حقائق أخرى يجهلها كثيرون، وتفصح عنها الدوريات المتخصصة والدراسات الموثقة التي كشف عنها باحثون ومؤرخون من فرنسا وخارجها.

ومن أبرز تلك الحقائق الصادمة أن جوستاف إيفل ليس هو المصمم الفعلي للبرج، وإنما اثنان من المهندسين هما "موريس كوشلان" و"إميل نوجييه" واللذان كانا يعملان بشركته وقام "إيفل" بنسبة العمل إلى نفسه.