قتيلان و300 مصاب جرّاء حريق أعقب انفجاراً في كينيا

قتل شخصان وأصيب نحو 300 شخص جراء اندلاع حريق ضخم نتج عن انفجار غازي في كينيا، في وقت تكافح فيه فرق الإطفاء لمكافحة الفريق.

وقالت المنظمة عبر منصة "إكس" إن "الإجراءات المنسقة لمختلف وحدات التدخل أتاحت إجلاء 271 شخصاً إلى مرافق صحية مختلفة في نيروبي"، مشيرة إلى أن 27 شخصاً آخرين عولجوا في إمباكاسي".

وأفادت مصادر محلية بأن الحريق اندلع عقب انفجار في مستودع مؤقت لإعادة تعبئة أسطوانات الغاز في عقار مرادي بمنطقة إمباكاسي في العاصمة الكينية، فيما ما تزال أعمدة كبيرة من الدخان الأسود تتصاعد من الحريق.