قتيلان و300 مصاب جرّاء حريق أعقب انفجاراً في كينيا
قتل شخصان وأصيب نحو 300 شخص جراء اندلاع حريق ضخم نتج عن انفجار غازي في كينيا، في وقت تكافح فيه فرق الإطفاء لمكافحة الفريق.
وقالت المنظمة عبر منصة "إكس" إن "الإجراءات المنسقة لمختلف وحدات التدخل أتاحت إجلاء 271 شخصاً إلى مرافق صحية مختلفة في نيروبي"، مشيرة إلى أن 27 شخصاً آخرين عولجوا في إمباكاسي".
وأفادت مصادر محلية بأن الحريق اندلع عقب انفجار في مستودع مؤقت لإعادة تعبئة أسطوانات الغاز في عقار مرادي بمنطقة إمباكاسي في العاصمة الكينية، فيما ما تزال أعمدة كبيرة من الدخان الأسود تتصاعد من الحريق.
ونقلت صحيفة "ذا ستاندارد" عن قائد الشرطة الإقليمية في العاصمة الكينية قوله إن حريقاً كبيراً ناجماً عن انفجار غاز وقع ليل الخميس الجمعة في نيروبي.
وقال أدامسون بونجي: "يمكننا أن نؤكد أن الحريق نتج من انفجار غاز. رجال الإطفاء يعملون على مدار الساعة لاحتوائه".
من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة اسحق مايغا موورا على منصة "إكس" إن "شركة كانت تملأ أسطوانات غاز قبل اندلاع الحريق.
وأضاف: "تعرض المبنى الذي يضم الشركة لأضرار بالغة، وأصيب عدد من الأشخاص ونقلوا إلى مرافق طبية على عجل".