نجومية كبيرة تنتهي بالسجن.. من هي حليمة بولند؟ (فيديو)

عوضت بولند ذلك الغياب، بالظهور على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحولت سريعا إلى واحدة من أبرز مشاهيرها في الكويت والعالم العربي.

ولم تغب الانتقادات ولا الجدل عن حليمة في تلك الحقبة التي استمرت حتى سجنها، بما في ذلك اتهامها عام 2020 من قبل النيابة العامة بقضية غسل أموال اتهم فيها أيضا مشاهير كويتيين آخرين يجنون أرباحا كبيرة من الإعلانات التي يقدمونها.

وعلى الصعيد الشخصي، تزوجت حليمة من عبد السلام الخبيزي، وأنجبت منه ابنتها ماريا عام 2012، وكاميليا عام 2015، قبل أن ينفصلا.

ومنذ طلاقها الرسمي، ترددت أكثر من مرة، أنباء عن قرب ارتباطها مجددا، لكن محاميتها مريم البحر كشفت قبل أيام أنها كانت في طريقها للارتباط بشكل رسمي من شخص قبل عام إلا أن العلاقة انتهت في القضاء.

وقضت محكمة الجنايات بسجن بولند عامين بتهمة "التحريض على الفسق والفجور"، بينما تقول محاميتها إن الحكم غير نهائي، وصدر حكم مماثل له ضد خصمها الذي يتهمها بإرسال صور ومقاطع فيديو إليه، دون أن تتضح هويته بعد.