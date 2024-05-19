سوريا.. يسلب النساء ويهددهنّ بقالب حلوى ومسدس بلاستيكي
قبضت الجهات الأمنية في محافظة طرطوس السورية، على شخص يمتهن سرقة السيدات بعد خروجهن من شركات الحوالات المالية وأسواق الذهب. وذلك بعد عدة شكاوى عن جرائم تتكرر من هذا النوع.
وأُلقي القبض على المدعو "أ.س"، متلبسًا أثناء محاولته سلب إحدى النساء، بعد خروجها من مكتب إحدى شركات الحوالات المالية.
وتبعًا لما ذكرته وزارة الداخلية، فإن المجرم، كان يختار ضحاياه من النساء في سوق الذهب أو شركات الحوالات المالية، فيلحق بالضحية بعد خروجها من المكان، ويهاجمها في منزلها أو في إحدى الطرق الفرعية الفارغة من المارة.
ويستخدم المجرم مسدسًا بلاستيكيًّا، وقالبًا خشبيًّا مخصصًا لصناعة الحلوى (كعك المعمول)، من أجل تهديد الضحية، كما يحرص على ارتداء "كمامة"، حتى لا تظهر ملامح وجهه بشكل واضح.
وبالتحقيق معه، اعترف المجرم، بقيامه بترصّد النساء لأنهن أقل قدرة على المقاومة، لكنه لم يكن يتردد بضربهن مستخدمًا قالب الحلوى الخشبيّ، إذا ما أبدت إحداهن تمنعًا في تسليمه المال أو المصاغ الذهبي.
وأشارت الوزارة إلى أنه "تم تفتيش منزل المتهم، وعثر فيه على بعض المسروقات منها جوالات سلمت إلى أصحابها أصولًا، ومازالت التحقيقات مستمرة معه وسيتم تقديمه للقضاء المختص".