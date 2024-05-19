سوريا.. يسلب النساء ويهددهنّ بقالب حلوى ومسدس بلاستيكي‎

قبضت الجهات الأمنية في محافظة طرطوس السورية، على شخص يمتهن سرقة السيدات بعد خروجهن من شركات الحوالات المالية وأسواق الذهب. وذلك بعد عدة شكاوى عن جرائم تتكرر من هذا النوع.

وأُلقي القبض على المدعو "أ.س"، متلبسًا أثناء محاولته سلب إحدى النساء، بعد خروجها من مكتب إحدى شركات الحوالات المالية.

وتبعًا لما ذكرته وزارة الداخلية، فإن المجرم، كان يختار ضحاياه من النساء في سوق الذهب أو شركات الحوالات المالية، فيلحق بالضحية بعد خروجها من المكان، ويهاجمها في منزلها أو في إحدى الطرق الفرعية الفارغة من المارة.