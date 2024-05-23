انفجار داخل شقة بمبنى سكني في "هاربين" الصينية

وقع انفجار في إحدى الشقق الواقعة بمبنى سكني، مؤلف من 5 طوابق، في مدينة "هاربين" الصينية، ما أدى لنشوب حريق كبير داخل الشقة.

وهز الانفجار شرفة الشقة والعديد من الشرفات الأخرى في الشقق المجاورة، الواقعة في عاصمة مقاطعة "هيلونغجيانغ" الصينية، وشوهد الناس وهم يركضون خارج المبنى.

وهرعت سيارات الإسعاف ودوريات الأمن العام وفرق الإنقاذ والإطفاء، إلى موقع الانفجار، للوقوف على ملابسات الحادثة وإنقاذ المصابين إن وجدوا.

وقالت وكالة "شينخوا" الصينية، إن الانفجار وقع في شقة بالطابق الرابع من المبنى، وسمع السكان انفجاراً قوياً، واشتبهوا في أنه انفجار غاز.

ونقلت الوكالة عن شهود قولهم إن الانفجار وقع بعد الساعة 7 صباحاً بالتوقيت المحلي (23:00 بتوقيت جرينتش) في مبنى يقع عند التقاطع بين شارعي "شيانغشون" و"قونغبين" وسط "هاربين".

وفي مارس/آذار، قُتل شخصان وأصيب 26 آخرون بعد أن تسبب تسرب غاز مشتبه به في انفجار هائل في مطعم في مقاطعة "خبي" شمال الصين، مما أدى إلى تدمير واجهات المباني وألحق أضراراً جسيمة بالسيارات.