عريسان وقطة وخروف.. لقطات طريفة من الانتخابات التركية

وفي مشهد آخر، صادف يوم الجولة الثانية من الانتخابات موعد زفاف شاب تركي حيث حضر مع عروسته إلى مركز الاقتراع في مدينة آيدن بملابس الزفاف، وأدى واجبه الانتخابي، حيث حظيت اللقطة بإعجاب كبير، والتقط مواطنون صورا مع الزوجين احتفاءً بهم، وإعجاباً بما قاما به.

