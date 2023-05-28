عريسان وقطة وخروف.. لقطات طريفة من الانتخابات التركية
لا تخلو أي انتخابات تركية من لقطات مميزة، وأحياناً مضحكة، رغم احتدام المنافسة السياسية في جولة الإعادة بين المرشحين رجب طيب أردوغان ومنافسه كمال كليجدار أوغلو.
حيث رصدت الكاميرات لقطات طريفة لبعض الناخبين الأتراك في مراكز الاقتراع، وحظيت بتفاعل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي مدينة سراير، حضرت سيدة مع "خروف" إلى مركز الاقتراع للإدلاء بصوتها، وسط دهشة مسؤولي لجنة الاقتراع والناخبين.
وفي مشهد طريف أثار إعجاب الكثيرين، التقطت صورة لقطّة في مركز اقتراع، حيث ظهرت في الصورة وهي تتسلق إلى أعلى "الكشك" المخصص للتصويت وتنظر إلى داخله.
وفي مشهد آخر، صادف يوم الجولة الثانية من الانتخابات موعد زفاف شاب تركي حيث حضر مع عروسته إلى مركز الاقتراع في مدينة آيدن بملابس الزفاف، وأدى واجبه الانتخابي، حيث حظيت اللقطة بإعجاب كبير، والتقط مواطنون صورا مع الزوجين احتفاءً بهم، وإعجاباً بما قاما به.
أما في مدينة موغلا، فأثار إعجاب الناخبين حضور المواطن أوكتاير دوروكان بملابس "يوروك" التقليدية، حيث حظي بإعجاب كبير.
وفي مدينة بورصة، حضر ناخب آخر مرتدياً زي الغزلان، في مشهد أثار دهشة الحاضرين
وفي منطقة أسنيورت بإسطنبول، حضر مواطن للتصويت مرتدياً ملابس من الحقبة العثمانية ومصطحباً ببغاء، حيث قال: "أنا أحب أجدادنا كثيراً، لذلك جئت للتصويت بهذه الملابس"