كانت رمزاً للانحدار.. محطة قطارات ديترويت تنبض بالحياة

أعادت شركة "فورد موتورز" الحياة إلى محطة القطار المركزية في ميشيغان، بعد خضوعها لعملية ترميم وتجديد ضخمة، على مدار 6 سنوات، تكلفت ملايين الدولارات.

وكانت محطة القطارات في ميتشيغان، على مدى عقود، رمزاً لتراجع ديترويت.

وأصبح الهيكل الضخم في حي "كوركتاون" في المدينة الآن موطناً لشركة "فورد موتورز"، التي ستقيم حفل افتتاح ضخم، سيتضمن إقامة حفل موسيقي في الهواء الطلق، الخميس.

ويتوقع انتقال برنامج تعليم علوم الحاسوب Code Next Detroit التابع لشركة غوغل ـ وهو أول مستأجر للمبنى ـ أواخر يونيو/حزيران الجاري.