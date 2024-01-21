فرنسا وألمانيا تطلقان صندوقا لبحث أصل القطع الأثرية الإفريقية

أنشأت وزيرة الثقافة الفرنسية السابقة ريما عبد الملك ونظيرتها الألمانية كلوديا روث، بشكل تعاوني صندوق أبحاث بقيمة 2.1 مليون يورو للتحقيق في مصدر التحف الثقافية من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

ووفق صحيفة "لوموند" الفرنسية، "من المقرر إطلاق هذه المبادرة، التي يديرها المركز الفرنسي الألماني لأبحاث العلوم الاجتماعية مارك بلوخ، رسميًا في برلين".

وفي خضم التوترات في مختلف القطاعات مثل الدفاع والطاقة والتجارة بين فرنسا وألمانيا، يهدف هذا الجهد المشترك إلى معالجة قضية محورية، ورأب صدع العلاقة المتوترة بين البلدين.

من جانبه، أشار إريك أندريه مارتن، الأمين العام للجنة العلاقات الفرنسية الألمانية التابعة للمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، إلى إمكانات التعلم المتبادل لكلا البلدين على الرغم من الاختلافات بينهما.

وسيعمل الصندوق الذي يمتد لثلاث سنوات، وسيتلقى 360 ألف يورو سنويًا من كل دولة، من خلال دعوات لتقديم المقترحات على أساس المشاريع، حيث يُطلب من الباحثين المؤهلين تشكيل شبكات فرنسية ألمانية مع شركاء أفارقة؛ بهدف تعزيز التعاون مع المهنيين الأفارقة لمنع الروايات المتحيزة.