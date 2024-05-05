نهى نبيل تدعو النساء للاستفادة من تجربة سجن حليمة بولند

دعت مقدمة البرامج الكويتية ومشهورة مواقع التواصل الاجتماعي، نهى نبيل، النساء للاستفادة من تجربة سجن مواطنتها الإعلامية حليمة بولند بسبب صور ومقاطع فيديو في قضية تضمنت اتهامات بالفسق والفجور.

وقالت نهى في مقابلة مع إعلامي المشاهير العرب، اللبناني علي عجمي، إن "حليمة بولند إنسانة طيبة جدًّا ولا تستحق ما جرى لها".

وأضافت أن مواطنتها التي تم سجنها قبل أيام تنفيذًا لحكم قضائي بالسجن مدة عامين، تعرَّضت لخذلان من شخص وثقت فيه.

وأوضحت أنّ حليمة وإن كانت أخطأت، فإن خطأها دون قصد، والقضاء قال كلمته، متمنية أن تعود لأسرتها ومنزلها وابنتيها.

وأوقفت الشرطة، يوم الخميس الماضي، بولند، تنفيذًا لحكم يتعلق بنزاع قضائي واتهامات تتعلق بتحريض على الفسق والفجور عبر صور ومقاطع فيديو.

ويقضي حكم السجن الصادر عن محكمة الجنايات، بسجن كل من بولند وخصمها الذي لم تتضح هويته بعد، سنتين مع دفع غرامة مالية، لكن الحكم الصادر أولي، ويحتاج لدرجتي تقاض قبل أن يصبح قطعيًّا ويستوجب التنفيذ.