وكالة: قتيل وجريحان جراء انفجار في مجمع للصلب وسط إيران

أعلنت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إيرنا"، مساء اليوم الجمعة، وقوع انفجار في مجمع للصلب بمحافظة يزد وسط البلاد أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين بجراح.

ونقلت الوكالة عن منظمة إدارة الطوارئ في محافظة يزد أن "انفجارًا وقع أثناء عملية اللحام في مجمع بافق للصلب أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين بجراح".

وأضافت منظمة الطوارئ "أن الحادث وقع، اليوم الساعة 15:05، وتوفي شخص في مكان الحادث قبل وصول المنقذين، وتم نقل جريحين إلى مستشفى ولي عصر بمدينة بافق".

وقالت الوكالة الرسمية الإيرانية إن سبب الانفجار الذي وقع في مجمع الصلب بمحافظة يزد قيد التحقيق من قبل الجهات المختصة.

وتقع بافق على بعد 120 كلم من مدينة يزد، ويعمل في هذا المجمع 1000 من القوى العاملة في 5 وحدات إنتاج الصلب، وبدأ هذا المجمع أنشطته في الإنتاج في العام 2016.