76 قتيلا جراء غرق قارب في نيجيريا





لقي 76 شخصا حتفهم عندما غرق قاربهم الجمعة في ولاية أنامبرا بجنوب شرق نيجيريا، وفق ما أعلن الرئيس النيجيري محمدو بوخاري الأحد.

وكان هناك نحو 85 شخصا على متن القارب المحمّل بما يفوق قدرته الاستيعابية في نهر النيجر. وأنامبرا هي إحدى ولايات نيجيريا التي اجتاحتها فيضانات شديدة منذ بداية موسم الأمطار.

وقال مكتب بوخاري في بيان إن "القارب الذي كان (على ما يبدو) يقل 85 شخصا يُعتقد أنه انقلب في أعقاب فيضانات في منطقة أوغبارو بالولاية، وخدمات الطوارئ أكدت أن عدد القتلى بلغ 76".

وأضاف الرئيس في البيان "أدعو لراحة نفوس المتوفين ولسلامة الجميع وسلامة أفراد أسر ضحايا هذا الحادث المأسوي".

وتشهد 29 من ولايات نيجيريا الـ36 فيضانات كبرى.

وقال منسق الوكالة الوطنية لإدارة الأحوال الطارئة ثيكمان تانيمو إن "منسوب المياه مرتفع جدا ويعرّض عملية البحث والإنقاذ لمخاطر كبرى".

ولفت إلى أن الوكالة طلبت من سلاح الجو النيجيري توفير مروحيات لاستخدامها في عملية الإنقاذ.

وليل السبت، جاء في بيان لحاكم ولاية أنامبرا تشارلز سولودو أن "هذه الواقعة شكّلت صدمة لحكومة ولاية أنامبرا وأبنائها الطيبين".

وحضّ الحاكم سكان المناطق التي تشهد فيضانات على الانتقال إلى مناطق أخرى أكثر أمانا، مشيرا إلى أن الحكومة ستقدّم مساعدات للمتضررين من جراء الكارثة.

وغالبا ما تشهد نيجيريا حوادث قوارب بسبب حمولاتها الزائدة والسرعة وقلّة الصيانة وتجاهل قواعد الملاحة.

ومنذ بداية موسم الأمطار شهدت مناطق عدة في نيجيريا فيضانات مدمّرة.

وأتت الفيضانات على مساحات زراعية ومحاصيل، ما أثار مخاوف من شح المواد الغذائية والمجاعة في بلاد تعاني أصلا تداعيات جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا.