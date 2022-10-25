حادث مروع يودي بحياة 11 شخصًا من أسرة واحدة في مصر

لقي 11 شخصًا من أسرة واحدة حتفهم صباح اليوم الثلاثاء إثر في حادث سير مروع بطريق في محافظة الدقهلية المصرية (دلتا النيل - شمال).

ووقع الحادث الأليم بين سيارة ميكروباص كانت تنقل الأسرة وشاحنة نقل، على طريق “المنصورة- جمصة الدولي” في محافظة الدقهلية، أثناء عودة الأسرة من محافظة دمياط في طريقها لمحل سكنها في محافظة الغربية.

وتوفي في الحادث مسن وزوجته وأبناؤهم وأحفادهم، وبلغ عدد المتوفين في الحادث 11 من بينهم أطفال جميعهم من أسرة واحدة بمنطقة المنشية الجديدة بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية.

ونعى محمد رجب، أحد أفراد الأسرة الناجيين، في منشور مؤثر عبر حسابه على موقع “فيسبوك” والده ووالدته وأشقاءه وأبناءهم الذين لقوا جميعا مصرعهم في الحادث الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وكتب الشاب: “ولا نقول إلا ما يرضي ربنا والحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى، والدي الشيخ رجب درويش، وأمي أمل بديع أبو شادي، وأختي عائشة رجب درويش، وبنت أختي فريدة محمد أحمد، وأخي عمار رجب درويش".

كما نعى الشاب باقي أفراد أسرته مضيفا: “وبنات أختي، حبيبة وغزل ورؤى أنس علاء الصاوي، وزوجة أخي خالد، صفية السعيد القط، وابنته صفاء خالد رجب درويش".