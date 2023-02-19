وفاة شخص إثر اصطدام مروع لسيارة تسلا في كاليفورنيا

أعلنت إدارة الإطفاء في ولاية كاليفورنيا الأمريكية أن سائق سيارة "تسلا" لقي حتفه يوم السبت، إثر اصطدامه بشاحنة إطفاء على طريق سريع بين الولايات.

يأتي الحادث في وقت تحقق فيه الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة بشأن سيارات "تسلا" المزودة بنظام القيادة الآلية لمساعدة السائق بعد سلسلة من حوادث تصادم مع سيارات طوارئ متوقفة.