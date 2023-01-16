مصر.. مزارع يقتل جاره بمنجل بسبب "قرنين فول" في القليوبية

أقدم مزارع على قتل جاره بآلة حادة "منجل" في محافظة القليوبية المصرية، اليوم الإثنين، إثر مشاجرة بينهما أثناء عتاب المتهم، للمجني عليه بسبب أخذ نجله "قرنين فول" من مزرعته الخاصة.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية في مصر، بلاغًا بمقتل موظف على يد جاره المزارع بعدة طعنات خلال مشاجرة بينهما في إحدى قرى مركز بنها بالقليوبية.