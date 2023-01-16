مصر.. مزارع يقتل جاره بمنجل بسبب "قرنين فول" في القليوبية
أقدم مزارع على قتل جاره بآلة حادة "منجل" في محافظة القليوبية المصرية، اليوم الإثنين، إثر مشاجرة بينهما أثناء عتاب المتهم، للمجني عليه بسبب أخذ نجله "قرنين فول" من مزرعته الخاصة.
وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية في مصر، بلاغًا بمقتل موظف على يد جاره المزارع بعدة طعنات خلال مشاجرة بينهما في إحدى قرى مركز بنها بالقليوبية.
وتبين من خلال التحريات أن مشاجرة وقعت بين المتهم والمجني عليه، أثناء معاتبة الجاني للضحية على أخذ نجله "قرنين فول" من الحقل الخاص به.
وتوصلت التحريات إلى أن مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، تعدى خلالها المتهم على المجني عليه بـ"منجل" بعدة طعنات بمناطق متفرقة بالجسم، بينما تحرر محضر بالواقعة، والإحالة للنيابة العامة المصرية لمباشرة التحقيقات.