حريق بمبنى يتكون من 24 طابقا في إسطنبول
قالت وسائل إعلام تركية بوقت متأخر من مساء السبت، إن حريقا ضخما اندلع بمبنى سكني مكون من 24 طابقا في حي فيكيرتيبه بمنطقة كاديكوي بمدينة إسطنبول.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل مقاطع فيديو توثق حجم الحريق وألسنة اللهب التي امتدت وطالت أغلب طوابق المبنى السكني.
وأكدت وسائل إعلام محلية، أن الحريق سرعان ما امتد من الطوابق السفلية للمبنى إلى العلوية، حيث لم تستطع فرق الإنقاذ والإطفاء من منع انتشاره وتوسعه.
ولم ترد حتى الآن أي تقارير حول خسائر بالأرواح أو معلومات حول الخسائر المادية التي تسبب بها الحريق.
وحول أسباب الحريق، قال رئيس مقاطعة حزب الشعب الجمهوري، كانان كفتانجي أوغلو، في تغريدة على تويتر إن سبب الحريق، وفقا للمعلومات الأولية، هو محركات تكييف الهواء.