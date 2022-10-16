حريق بمبنى يتكون من 24 طابقا في إسطنبول

وأكدت وسائل إعلام محلية، أن الحريق سرعان ما امتد من الطوابق السفلية للمبنى إلى العلوية، حيث لم تستطع فرق الإنقاذ والإطفاء من منع انتشاره وتوسعه.

ولم ترد حتى الآن أي تقارير حول خسائر بالأرواح أو معلومات حول الخسائر المادية التي تسبب بها الحريق.