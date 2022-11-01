إنقاذ 9 مهاجرين وفقدان العشرات بعد غرق قاربهم قبالة سواحل اليونان

قال خفر السواحل اليوناني، إن سلطات البلاد أنقذت 9 مهاجرين وتبحث عن عشرات آخرين يُعتقد أنهم مفقودون، بعدما غرق قاربهم قبالة ساحل جزيرة "إيفيا" في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم خفر السواحل نيكوس كوكالاس للتلفزيون الرسمي (إي.آر.تي)، إنه "تم إنقاذ 9 أشخاص كانوا على متن القارب الذي غرق قبالة الطرف الجنوبي لجزيرة إيفيا".

وتابع كوكالاس أنه وفقا لشهادات المهاجرين، كان نحو 68 شخصا على متن القارب.

وذكر خفر السواحل اليوناني في بيان، أن سفينة تابعة له وطائرة هليكوبتر، وقاربين كانا يبحران في منطقة قريبة، تشارك في عملية الإنقاذ.

وكانت اليونان في قلب أزمة الهجرة الأوروبية عامي 2015 و2016 عندما وصل إليها عبر تركيا نحو مليون لاجئ فروا من الحرب والفقر في سوريا والعراق وأفغانستان.

وانخفض عدد الوافدين إليها منذ ذلك الحين. لكن السلطات اليونانية قالت إنها شهدت مؤخرا زيادة في محاولات الدخول عبر جزر البلاد والحدود البرية التركية.