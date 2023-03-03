هل ضبطت السلطات الإيرانية المتسببين بتسمم الطالبات؟

وأضاف صالح: "كان هذا الصهريج موجودا في موقف للسيارات تابع لمدرسة خيام، وأصيب كذلك عدد من حراس الموقف بالتسمم".

وأشار إلى أن "الصهريج الملوث كان تواجد في مدينتي قم وبروجرد".

وأصيبت مئات الطالبات بالتسمم في مدينتي قم وبروجرد وسط إيران، خلال الأيام الماضية، فيما اتسعت دائرة الحالات لتشمل محافظات طهران واردبيل وكرمنشاه.