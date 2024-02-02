على بعد ثوانٍ من الموت.. نجاة امرأة سقطت في حاوية النفايات
أصيبت امرأة تبلغ من العمر 60 عاما بجروح خطيرة بعد أن سقطت في حاوية النفايات أثناء رميها للقمامة.
وقالت السلطات بمانشستر، إن شاحنة النفايات وصلت لرفع الحاوية في الساعة الواحدة ظهرًا يوم الإثنين دون أن يعرف السائق أن شخصًا ما كان محاصرًا داخلها، ليتم إلقاء المرأة التي كانت عالقة وسط القمامة، في المخزن الموجود في الجزء الخلفي من الشاحنة، حيث نجت من عملية سحق النفايات أربع مرات.
وبحسب صحيفة "ميرور"، قال الجيران إنهم سمعوا صراخ المرأة، وبعد لحظات تمكن السائق من رصدها بفضل الكاميرا الموجودة داخل الشاحنة، فاتصل على الفور بفرق الإنقاذ.
وهرع المسعفون إلى مكان الحادث وبدأوا عملية إنقاذ طارئة لإخراج المرأة من حاوية القمامة.
وبحسب البيان الصحفي الصادر عن فريق الإنقاذ، تمكن رجال الإطفاء من الدخول إلى شاحنة القمامة عبر السقف واستخدموا سلة متصلة برافعة سيارة الإطفاء لسحب المرأة.
وقالت السلطات إن المرأة نُقلت إلى المستشفى في حالة حرجة، وإن مدة مكوثها داخل حاوية النفايات غير معروفة حتى الآن.