على بعد ثوانٍ من الموت.. نجاة امرأة سقطت في حاوية النفايات

وبحسب صحيفة "ميرور"، قال الجيران إنهم سمعوا صراخ المرأة، وبعد لحظات تمكن السائق من رصدها بفضل الكاميرا الموجودة داخل الشاحنة، فاتصل على الفور بفرق الإنقاذ.

وهرع المسعفون إلى مكان الحادث وبدأوا عملية إنقاذ طارئة لإخراج المرأة من حاوية القمامة.

وبحسب البيان الصحفي الصادر عن فريق الإنقاذ، تمكن رجال الإطفاء من الدخول إلى شاحنة القمامة عبر السقف واستخدموا سلة متصلة برافعة سيارة الإطفاء لسحب المرأة.

وقالت السلطات إن المرأة نُقلت إلى المستشفى في حالة حرجة، وإن مدة مكوثها داخل حاوية النفايات غير معروفة حتى الآن.