مقتل 4 بإطلاق نار في البرتغال

أقدم رجل على قتل ثلاثة أشخاص بالرصاص قبل أن ينتحر الأحد في مدينة سيتوبال على بعد نحو 45 كيلومترًا إلى الجنوب من العاصمة البرتغالية، وفق ما ذكرت "سي.إن.إن" البرتغال.

وقال مفوض شرطة الأمن العام جواو فريري إن "هناك أربع جثث يفترض أنها لضحايا سقطوا في إطلاق نار، لكن الأسباب والتفاصيل لم تُعرف بعد"، مضيفًا أن "الوكالة المعنية بالقضايا الجنائية بالشرطة تُجري تحقيقًا في مكان الحادث".

وحسب "سي.إن.إن"، فإن "إطلاق النار وقع عند نحو الساعة الثامنة صباحًا بحي فقير في سيتوبال، وأن المسلح انتحر عندما وصلت قوات الشرطة إلى المكان".