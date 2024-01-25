وفاة نجمة أولمبية بعد عملية تجميل "فاشلة"

توفيت بطلة الجودو الكوبية ماريسيت إسبينوزا غونزاليس، عن 34 عامًا بعد تعرضها لأزمة قلبية.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن اللاعبة التي شاركت في أولومبياد، العام 2016، خضعت لعملية جراحية تجميلية لتكبير الثدي، في 21 يناير الجاري، قبل أن تصاب بمضاعفات خطيرة أودت بحياتها.