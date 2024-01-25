وفاة نجمة أولمبية بعد عملية تجميل "فاشلة"
توفيت بطلة الجودو الكوبية ماريسيت إسبينوزا غونزاليس، عن 34 عامًا بعد تعرضها لأزمة قلبية.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن اللاعبة التي شاركت في أولومبياد، العام 2016، خضعت لعملية جراحية تجميلية لتكبير الثدي، في 21 يناير الجاري، قبل أن تصاب بمضاعفات خطيرة أودت بحياتها.
ونعت جامعة "مانويل فاجاردو" الرياضية المعروفة بتخريج أبرز اللاعبين الأولمبيين ماريسيت في منشور عبر"فيسبوك" قالت فيه: "بألم شديد تلقّى المجتمع الرياضي الجامعي الكوبي نبأ وفاة لاعبة الجودو الكوبية البارزة ماريسيت غونزاليس".
وأضافت: "ماريسيت برزت كعضو في فريقنا الوطني للجودو، وحققت لقبين ومدالية فضية.. بالنيابة عن معلمينا وموظفينا وطلابنا، نتقدم بأحر تعازينا إلى عائلاتها وأصدقائها وزملائها".
وتأتي أخبار وفاة إسبينوزا المأساوية، بعد أقل من أسبوع، من وفاة لاعب القفز بالزانة الأولمبي "شون باربر" عن عمر يناهز 29 عامًا بعد مضاعفات طبية.