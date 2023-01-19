مصر.. انتحار طالبة في "هندسة حلوان" بسبب محضر غش
أقدمت طالبة في كلية الهندسة بجامعة حلوان بالقاهرة، اليوم الخميس، على الانتحار قفزًا من أعلى مبنى تابع للجامعة؛ بسبب تحرير محضر غش لها.
وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية في مصر، بلاغًا يُفيد بقفز فتاة من شرفة مبنى المدينة الجامعية التابعة لجامعة حلوان، لتلقى مصرعها في الحال.
وتبين، من خلال التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية، أن الفتاة تبلغ من العمر 22 سنة، وتدرس بكلية الهندسة بجامعة حلوان.
وأشارت التحريات إلى أن الفتاة انتابتها حالة نفسية بعد تحرير محضر غش لها في إحدى المواد بامتحانات نصف العام، دفعتها للقفز من بلكونة المدينة الجامعية.
وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، والإحالة للنيابة لمباشرة التحقيقات.