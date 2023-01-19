مصر.. انتحار طالبة في "هندسة حلوان" بسبب محضر غش

أقدمت طالبة في كلية الهندسة بجامعة حلوان بالقاهرة، اليوم الخميس، على الانتحار قفزًا من أعلى مبنى تابع للجامعة؛ بسبب تحرير محضر غش لها.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية في مصر، بلاغًا يُفيد بقفز فتاة من شرفة مبنى المدينة الجامعية التابعة لجامعة حلوان، لتلقى مصرعها في الحال.