نجوا من حادث مروع فكان النحل القاتل بانتظارهم

ووفق وسائل الإعلام هذه، فإن اللافت في الحادث المروري رغم قوته، أنّ من قضوا فيه لم يكن بسبب إصابتهم جرّاءه بل بسبب لسعات النحل، والذي كان يتم الاحتفاظ به في خلايا خشبية.