نجوا من حادث مروع فكان النحل القاتل بانتظارهم
هاجم النحل الأفريقي القاتل، ركاب حافلة كانوا نجوا من حادث مروري مروع في نيكاراغوا، ليقتل 6 منهم ويصيب 17 آخرين، في حادثة غريبة ومثيرة للدهشة.
وذكرت وسائل إعلام محلية، بأن "الضحايا من بين نحو 60 راكبًا كانوا على متن حافلة خرجت عن الطريق، وانتهى بها الأمر بالتحطم في منطقة لتربية النحل الأفريقي القاتل".
ووفق وسائل الإعلام هذه، فإن اللافت في الحادث المروري رغم قوته، أنّ من قضوا فيه لم يكن بسبب إصابتهم جرّاءه بل بسبب لسعات النحل، والذي كان يتم الاحتفاظ به في خلايا خشبية.
وأفاد مسؤولو الصحة، بأن النحل القاتل هاجم 45 من بين 60 راكبًا، فيما فشل سكان المنطقة بإنقاذ الركاب الذين حاصرهم النحل.