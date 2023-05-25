وفاة المبتعثة السعودية أثير آل خلبان غرقًا في الولايات المتحدة

لقيت المبتعثة السعودية أثير آل خلبان حتفها، غرقًا، في ولاية كانساس الأمريكية؛ وذلك بعد سقوطها في نهر، أمس الأربعاء.

وبحسب التفاصيل، التي نشرتها مجلة "بيبول"، فقد توفيت أثير عبدالرحمن آل خلبان بعد سقوطها في نهر في حديقة "جلاسير" الوطنية في مونتانا.