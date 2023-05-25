وفاة المبتعثة السعودية أثير آل خلبان غرقًا في الولايات المتحدة
لقيت المبتعثة السعودية أثير آل خلبان حتفها، غرقًا، في ولاية كانساس الأمريكية؛ وذلك بعد سقوطها في نهر، أمس الأربعاء.
وبحسب التفاصيل، التي نشرتها مجلة "بيبول"، فقد توفيت أثير عبدالرحمن آل خلبان بعد سقوطها في نهر في حديقة "جلاسير" الوطنية في مونتانا.
واكتشف المارة جثة أثير تحت جسر مائي، إذ حاولوا إجراء إسعافات أولية لها، لكن المبتعثة السعودية كانت قد لفظت أنفاسها الأخيرة.
ونعى عبدالله خلبان، أحد أفراد العائلة، المبتعثة السعودية، عبر تغريدة نشرها في حسابه في "تويتر": " إنا لله وإنا إليه راجعون، ببالغ الحزن والأسى، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، توفيت بنت ابن عمي، أثير بنت عبدالرحمن بن سالم بن خلبان، نسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان والسكينة وأن يرحمها رحمة الأبرار، الله يرحم غربتها ويؤنس وحشتها".
بدورها، نعت جامعة جازان في المملكة العربية السعودية، المبتعثة أثير، في تغريدة جاء فيها: "يتقدم رئيس جامعة جازان مرعي القحطاني ومنسوبو الجامعة بخالص عزائهم وصادق مواساتهم لأسرة المبتعثة أثير بنت عبدالرحمن آل خلبان، التي وافاها الأجل بمقر بعثتها، سائلين الله أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".