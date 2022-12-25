انهيار منجم ذهب يتسبب بمحاصرة 18 عاملا تحت الأرض في الصين

أدى انهيار في منجم ذهب في منطقة شينجيانغ بشمال غرب الصين إلى احتجاز 18 عاملًا تحت الأرض، حيث يبذل رجال الإنقاذ جهودًا للوصول إليهم وانتشالهم، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وكان نحو 40 شخصًا يعملون في المنجم الذي يقع في محافظة ينينغ، على بعد نحو 100 كيلومتر من الحدود مع كازاخستان، حين انهار بعد ظهر السبت.