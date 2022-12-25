انهيار منجم ذهب يتسبب بمحاصرة 18 عاملا تحت الأرض في الصين
أدى انهيار في منجم ذهب في منطقة شينجيانغ بشمال غرب الصين إلى احتجاز 18 عاملًا تحت الأرض، حيث يبذل رجال الإنقاذ جهودًا للوصول إليهم وانتشالهم، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.
وكان نحو 40 شخصًا يعملون في المنجم الذي يقع في محافظة ينينغ، على بعد نحو 100 كيلومتر من الحدود مع كازاخستان، حين انهار بعد ظهر السبت.
وتم انتشال 22 عاملًا، لكن 18 آخرين لا يزالون محاصرين.
وأفادت وكالة أنباء "شينخوا" في وقت متأخر السبت بوجود "عملية إنقاذ تجري لانتشال ما تبقى من عمال المناجم العالقين".
وأظهرت السنوات الماضية تحسنًا بالنسبة إلى مسألة السلامة في المناجم بالصين، كما ازدادت التغطيات الإعلامية للحوادث الكبرى التي كان يتم التغاضي عنها في السابق.
لكن بعض الحوادث لا تزال تقع، خاصة في المناطق النائية التي يتم فيها التساهل بمسائل السلامة.
وفي أيلول/ سبتمبر العام الماضي، جرى العثور بعد عملية بحث مضنية على جثث 19 من عمال المناجم تحت الأرض في أعقاب انهيار منجم فحم في مقاطعة تشينغهاي الشمالية الغربية.
وفي كانون الأول/ ديسمبر 2021، انتشل رجال الإنقاذ 20 عاملًا أحياء من منجم فحم غمرته المياه في مقاطعة شانخي الشمالية، بينما توفي اثنان.