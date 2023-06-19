تدافع خلال حفل موسيقي في بوليفيا يوقع قتيلة وعدة إصابات‎

انقلب حفل موسيقي أقيم جنوب شرق بوليفيا، يوم الأحد، إلى مأساة، جراء حادثة تدافع أسفرت عن سقوط قتيلة وعدة إصابات، بحسب مصادر طبية.

وقتلت فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً وأصيب 7 آخرون، في التدافع الذي حدث خلال حفل موسيقي داخل قاعة "كامبو فريال دي لاخاستامبو" في مدينة "سوكري".

وقالت ماريا إيلينا ليسكانو مديرة مستشفى "سان بيدرو كلافير" في تصريح متلفز إن "الفتاة البالغة السابعة عشرة وصلت للأسف ميتة" إلى المستشفى.

وأضافت أن التقارير الأولية للأطباء الذين فحصوها أظهرت "إصابتها بكدمات عدة على جسدها"، فيما قدمت خدمات علاجية للأشخاص المصابين، وجميعهم إناث.

ووقع التدافع نتيجة الارتباك الذي سببته محاولة دخول العديد من الأشخاص بالقوة رغم عدم حملهم للتذاكر التي نفذت مسبقاً، وهو ما تزامن مع محاولة آخرين الخروج من المكان.