حريق هائل بمصنع للأدوات الكهربائية جنوب بيروت

تكافح فرق الإنقاذ في لبنان لإخماد حريق اندلع مساء الثلاثاء بمصنع للأجهزة الكهربائية في منطقة الناعمة جنوب بيروت.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، إن الحريق اندلع في الطابق الثالث من معمل "كونكورد" في منطقة الناعمة، بسبب احتكاك كهربائي.

وتصاعد الدخان الأسود في المنطقة ومحيطها وهرعت سيارات الإطفاء لتطويق الحريق، وسط مخاوف من امتداده لمنازل مجاورة.

من جهته أعلن الدفاع المدني اللبناني، إخلاء 21 عاملا كانوا محاصرين على سطح المعمل، مستخدما سلالم الإنقاذ.