احتفال تحول لفاجعة.. وفاة 21 فلسطينياً على الأقل جراء حريق شمال غزة

لقي عدد من الفلسطينيين مصرعهم، مساء الخميس، جراء حريق ضخم نشب في عمارة سكنية في منطقة تل الزعتر بمخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة، بعد أن تحولت مناسبة اجتماعية إلى فاجعة.

وقال صلاح أبو ليلة مدير الإسعاف والطوارئ في المستشفى الإندونيسي إن "21 حالة وفاة وصلت للمستشفى نتيجة الحريق الكبير في بناية سكنية بجباليا"، مشيراً إلى أن العدد مرشح للزيادة.

وقالت وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية في قطاع غزة إن "قوات كبيرة من طواقم الدفاع المدني والشرطة تتعامل مع حريق كبير في إحدى البنايات السكنية بمعسكر جباليا شمال قطاع غزة".

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل إن "الحريق تسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا وتم انتشالهم من المكان، وتمكنا من التعامل مع الحدث وإخماد الحريق، وتجري عمليات البحث"، مشيراً إلى أن طواقم التحقيق تبحث عن أسباب الحريق.