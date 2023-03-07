4 قتلى بخروج قطار قليوب بمصر عن مساره
خرج قطار في مصر عن مساره واصطدم بالرصيف اليوم الثلاثاء، داخل محطة قطارات قليوب، قادمًا من محطة رمسيس متجها نحو منوف.
وذكرت وزارة الصحة المصرية أن الحادثة أسفرت عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 23 آخرين.
وقالت محافظة القليوبية المصرية، في بيان، إن قطار منوف خرج عن القضبان واصطدم في الرصيف، وانتقلت 20 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث.
وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا بالواقعة، وانتقلت قوات الحماية المدنية ورجال الشرطة، وأمر النائب العام بتشكيل فريق تحقيق في الواقعة.
وأشار بيان لهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى أن "الإصابات حدثت لأفراد كانوا متواجدين خارج العربة الأولى للقطار ويستقلون القطار بين العربة والجرار".
من جهته، وجه وزير النقل المصري بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب الحادث وتحديد المسؤولين وحصر التلفيات.