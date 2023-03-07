4 قتلى بخروج قطار قليوب بمصر عن مساره

خرج قطار في مصر عن مساره واصطدم بالرصيف اليوم الثلاثاء، داخل محطة قطارات قليوب، قادمًا من محطة رمسيس متجها نحو منوف.

وذكرت وزارة الصحة المصرية أن الحادثة أسفرت عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 23 آخرين.

وقالت محافظة القليوبية المصرية، في بيان، إن قطار منوف خرج عن القضبان واصطدم في الرصيف، وانتقلت 20 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث.