مصرع 3 أشخاص في تحطّم طائرة سياحية غرب سويسرا

تحطّمت طائرة سياحية صغيرة في منطقة جبلية في غرب سويسرا، اليوم السبت، وقد أفادت الشرطة بأن الواقعة أسفرت عن مصرع الأشخاص الثلاثة الذين كانت تقلّهم.

وأكدت الشرطة الإقليمية تحطّم طائرة سياحية صغيرة في منطقة غابات شديدة الانحدار قرب منطقة بون-دو-مارتيل في كانتون نوشاتيل السويسري، نحو الساعة 10,20 صباحا (2,20 ت غ).

وجاء في بيان لشرطة نوشاتيل أن "الطيّار والراكبين قضوا في الموقع"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول الضحايا.