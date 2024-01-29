خطأ مروّع يودي بحياة قافز مظلات بريطاني (فيديو)

لقي شاب بريطاني حتفه بحادث قفز بالمظلة، نفذه من سطح برج بمنتجع "باتايا" الساحلي في تايلاند.

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كشف شقيق الضحية "إد هاريسون" أن أخاه "ناثي أودينسون"، الذي يبلغ من العمر 33 عاما، قفز بشكل "غير قانوني" من الطابق الـ29 لأحد المباني في بتايا ليلة السبت الماضي، قبل أن يلقى حتفه.

وقال إد، إن الحادث سببه عدم فتح المظلة التي علقت في حزام شقيقه؛ ما جعله يرتطم بالأرض من مسافة بعيدة.

وأضاف "على الرغم من خبرة شقيقي الطويلة مع رياضة القفز بالمظلات، والتي نفذ فيها أكثر من 5000 قفزة حول العالم، إلا أنه ارتكب خطأ قاتلا دون أن يدرك.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد ضجت بالفيديو الأخير للشاب البريطاني، الذي يطلق على نفسه "مدمن الأدرينالين".

وظهر "ناثي" في الفيديو وهو يقوم بالعد التنازلي، قبل أن يقفز من أعلى المبنى، ليُسمع بعد لحظات صوت هبوطه على شجرة قبل أن يرتطم بالأرض.