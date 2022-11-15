حالات اختناق جرّاء حريق في صالة المغادرة بمطار بغداد الدولي



اندلع حريق كبير داخل صالة انتظار المسافرين المغادرين في مطار بغداد الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى خسائر مادية، إضافة إلى تسجيل حالات اختناق موظفين داخل المطار.

وذكر بيان لمديرية الدفاع المدني العراقي أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد حريق داخل كافيتيريا في صالة المغادرة بمطار بغداد الدولي، كما تم إسعاف ثلاثة عمال أصيبوا بحالات اختناق نتيجة كثافة الدخان".

وقالت مصادر أمنية عراقية، لـ"إرم نيوز"، إن "الجهات الأمنية المختصة فتحت تحقيقًا لمعرفة أسباب الحريق وما إذا كان مفتعلًا، وتبين وفق التحقيقات الأولية أن سبب اندلاع الحريق هو أعمال صيانة داخل الكافيتيريا".

وأضافت المصادر أن "حدادًا كان يعمل داخل كافيتيريا في صالة المغادرة بمطار بغداد الدولي، وخلال عمله تطاير شرار وتسبب بنشوب الحريق، وقد تم إيقاف الحداد وبدأ التحقيق معه، والحريق لم يؤثر على سير الرحلات، والمطار عاود عمله بشكل طبيعي".