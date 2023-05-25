تايلاندية تعثر على لؤلؤة "نادرة" داخل محار أعدّته للعشاء

ونوهت إلى أن زوجها اعتقد في البداية أنه يبتلع حجراً صغيراً، ومع ذلك، بعد الفحص بعناية، أدرك الزوجان أنها كانت لؤلؤة "ميلو" البرتقالية النادرة بحجم ظفر الإصبع تقريبًا.

وأكدت سيتونونغ أنه على الرغم من قيمة اللؤلؤة، فإنها لن تبيعها، حيثُ ستحتفظ بها.